Segunda derrota portuguesa no Carpathian Trophy feminino de andebol

Na quinta-feira, as lusas tinham perdido por 32-20 com as austríacas, faltando apenas jogar contra a Suíça, no sábado, para fechar a participação no quadrangular.



Ao intervalo, Portugal já perdia por 17-7 no Teleplast Arena de Bistrita.



A Roménia chegou depressa a 3-0 e Portugal respondeu da mesma forma, igualando a 3-3. Aos 16 minutos o placar ainda mostrava um empate, 6-6, mas de seguida a Roménia embalou para um final da primeira parte demolidor, registando-se nessa fase do jogo 11 golos romenos para apenas um português.



Após o intervalo, as comandadas de José António Silva estiveram melhor e o marcador não apresentou diferença maior do que os 10 golos com que encerrou o primeiro tempo.



Aos 50 minutos a Roménia chegou a liderar por 13 golos, com Portugal a acertar melhor o seu esquema, até ao fim, e regressar à margem de 10 golos.



A central portuguesa Patrícia Lima, dos espanhóis do Atlético Guardés, com seis golos e uma assistência, foi considerada a jogadora 'MVP' do encontro.



A presença lusa na Roménia insere-se na preparação da fase de qualificação para o Euro2024, em que Portugal realizou já quatro dos seis jogos - além das derrotas em Bistrita, foi derrotado pelos Países Baixos (38-27) e pela República Checa (30-26).