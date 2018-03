Segunda parte arrasadora embala Madeira SAD para `meias` da Taça Challenge

Lusa Comentários 31 Mar, 2018, 19:22 | Outras Modalidades

Após o empate (27-27), registado na primeira mão, na Rússia, os insulares conseguiram o triunfo, construído ainda na etapa inicial do primeiro tempo e, depois, com uma segunda parte demolidora, em que chegaram a ter uma vantagem de nove golos.



Oleksander Nekrushets foi o mais concretizador no Madeira SAD, com sete remates certeiros, embora os melhores marcadores da partida tenham sido do Dynamo-Victor, em que Anton Otrezov e Anton Volkov apontaram oito golos cada.



Os russos entraram melhor, mas os anfitriões rapidamente deram a volta e não voltaram a ficar em desvantagem, chegando ao intervalo a vencer 13-11.



O segundo tempo mostrou a equipa de Paulo Fidalgo inspirada no ataque e com o guarda-redes Luís Carvalho também em evidência, fazendo sucessivas defesas importantes, o que galvanizou ainda mais o público, que encheu o Pavilhão do Funchal.



O Madeira SAD vai enfrentar agora, nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre AEK de Atenas e HC Berchem, depois de os gregos terem vencido os luxemburgueses na primeira mão (32-25).