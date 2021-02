Seiko Hashimoto assume presidência de Tóquio2020 após polémica sexista

", garantiu Hashimoto, de 56 anos, que já apresentou a demissão do cargo de ministra ao primeiro-ministro Yoshihide Suga.A nomeação da antiga atleta, que competiu três vezes nos Jogos Olímpicos e quatro nos JO de Inverno, é considerada um sinal importante, num país em que as mulheres continuam a ser raras em cargos de poder. Hashimoto era também a responsável no governo pela igualdade homens-mulheres desde setembro de 2019.A agora responsável pelo comité organizador de Tóquio2020 competiu nos Jogos Olímpicos de 1988, 1992 e 1996, em ciclismo de pista, e nos Jogos de Inverno em 1984, 1988, 1992 e 1994, como patinadora de velocidade no gelo.





Razões da mudança







"As reuniões dos conselhos de administração com a presença de muitas mulheres demoram demasiado tempo. Se for aumentado o número de membros femininos e o tempo de intervenção não for limitado, será mais difícil concluí-las, o que é irritante", sustentou Mori.A polémica gerada pelas declarações de Muto, que o próprio reconheceu "contrárias ao espírito olímpico", num pedido de desculpas, levou à demissão de centenas de voluntários para os Jogos e causou profundo mal-estar entre os patrocinadores do evento.O Japão ocupa o 121.º lugar no mais recente relatório do Fórum Económico Mundial sobre a igualdade de género, entre 153 países, e o 131.º na proporção de mulheres em lugares de topo em empresas, política e administração pública.