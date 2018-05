Seis ciclistas portugueses na Ronde de l`Isard

Lusa Comentários 07 Mai, 2018, 15:47 | Outras Modalidades

André Carvalho (Liberty Seguros-Carglass), André Ramalho (Jorbi/Team José Maria Nicolau), Hugo Nunes e Jorge Magalhães (Miranda-Mortágua), João Almeida e Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) são a escolha do selecionador nacional, José Poeira, hoje divulgada.



"É uma equipa homogénea, que dá garantias para uma prova de grande dificuldade. A montanha vai marcar a competição, mas a terceira etapa, num perfil mais plano, pode ser uma excelente oportunidade para o Rui Oliveira", disse José Poeira ao site da federação portuguesa da modalidade.



A Ronde de l'Isard arranca com uma ligação de 125,9 quilómetros, ente Lorp-Sentaraille e Eychel, com final em alto. No segundo dia a meta volta a estar colocada em altitude, em Goulier-Neige, depois de percorridos 154,3 quilómetros desde Fonsorbes.



A terceira etapa é a menos montanhosa, 153,4 quilómetros entre Lévignac e Boulogne-sur-Gesse. A prova termina com uma tirada de grande dificuldade orográfica, embora sem final em alto - serão 152,4 quilómetros, entre Salies-du-Salat e Saint-Girons.