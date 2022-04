Seis portugueses avançam no primeiro dia do Caparica Surf Fest

João Vidal apurou-se na série 9, com 9,74 pontos, uma das melhores entre os lusos no primeiro dia, com Gabriel Ribeiro a seguir em frente após um 8,30 na 10.ª bateria.



No oitavo ‘heat’, o brasileiro Raul Bormann bateu com facilidade outros três portugueses, com João Mendonça a avançar em segundo, enquanto José Champalimaud, terceiro, e Daniel Nóbrega, quarto, ficaram pelo caminho.



Francisco Queimado, terceiro na ‘heat’ 4, com 7,57, ficou de fora, o mesmo destino de Ruben Gonzalez (7,24) na quinta.



Antes, uma ronda preliminar deixou pelo caminho Nilton Freitas, numa fase que João Mendonça superou com 9,83.



Ainda por competir na ronda de 128, que prossegue na quarta-feira, estão Rafael Silva, Rodrigo Lebre e Francisco Ordonhas, todos na série 13.



Garantidos na ‘ronda a 96’ estão já Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Afonso Antunes, Jácome Correia, Tomás Fernandes, Henrique Pyrrait, João Mendonça, Diogo Martins, Pedro Coelho, Gabriel Ribeiro, João Vidal, Miguel Blanco, Joaquim Chaves e Luís Perloiro.



Mais à frente, fruto de melhor ‘ranking’, garantiram já presença nos últimos 64 em prova Pedro Henrique, Vasco Ribeiro, Martim Paulino, Guilherme Ribeiro e Guilherme Fonseca.



Na vertente feminina, as portuguesas Beatriz Costa, com 5,67 pontos (3,00 e 2,67), Maria Salgado, com 4,87 (3,50 e 1,37), e Carolina Santos, com 11,57 (7,00 e 4,57), avançaram para a segunda ronda, na qual estão as compatriotas Camila Cardoso e Carolina Mendes.



Na terceira ronda, têm presença garantida Teresa Bonvalot, Beatriz Carvalho, Iolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Maria Dias e Francisca Veselko.