Seis portugueses surfistas iniciam na Califórnia a `luta` por vagas olímpicas

Para a competição, que decorrerá em Huntington Beach, na Califónia, entre 16 e 24 de setembro, foram convocados, além das duas olímpicas, Frederico Morais, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca e Francisca Veselko.



Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Surf (FPS), o selecionador David Raimundo, que por questões pessoais não acompanahrá a equipa, mostra-se confiante na presença nos Jogos Paris2024, depois de a modalidade se ter estreado no programa olímpico em Tóquio2020.



“Estou muito motivado e confiante que vamos voltar a estar presentes nos Jogos Olímpicos. Este campeonato tem em disputa apenas duas vagas [uma por categoria], mas Portugal vai fazer de tudo para lutar até ao fim por essas vagas. Sabemos que dos três momentos de qualificação, este vai ser o mais difícil, mas acreditamos na nossa qualidade. Já provámos em anos anteriores que somos uma das melhores seleções do mundo”, disse.



Nuno Telmo, que substituirá David Raimundo na Califórnia, assume a ambição lusa: “esta é uma maratona em que temos de atuar como uma máquina bem oleada durante vários dias, partilhando o mesmo espaço e o mesmo espírito e objetivos comuns. Queremos começar a garantir para Portugal as vagas olímpicas para 2024, esse é o estado de espírito de toda a equipa. E tenho muita confiança que vamos fazer ainda melhor que em Tóquio 2020, em que conseguimos três vagas”.



O processo de qualificação em que Portugal vai entrar é jogado em várias frentes desde este momento até 2024 e, para já, só não inclui a vaga da World Surf League, destinada ao ‘top-10’ masculino e ‘top-8’ feminino do World Tour, já que Portugal não tem, este ano, qualquer representante nestas provas.



Em 2022 e 2024, as equipas vencedoras dos World Surfing Games podem qualificar um atleta de cada género, em 2023, os melhores classificados de cada continente (Europa, África, Ásia e Oceania) conquistam uma vaga por género, num total de quatro homens e quatro mulheres, sendo que a vaga do continente americano será atribuída nos Jogos Pan-americanos.



Em 2024, qualificam-se o ‘top-5’ masculino e o ‘top-7’ feminino dos World Surfing Games, aos quais se juntarão dois representantes para França, enquanto país organizador e uma vaga "universal" para o Comité Olímpico Internacional.



As três vagas conseguidas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19, foram ocupadas por Yolanda Hopkins, quinta classificada, Teresa Bonvalot, eliminada na terceira ronda, e Frederico Morais, que acabou por não participar por ter ficado infetado com o coronavírus.



Nos Jogos Olímpicos Paris2024 as competições de surf vão ser disputadas em Teahuppo, uma vila na costa sudoeste da ilha do Taiti, na Polinésia Francesa.