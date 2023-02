Seleção de futebol de praia vence Polónia num particular em Sesimbra

A equipa das 'quinas' fechou o primeiro período a vencer por 2-1, com golos de Bê Martins e Miguel Pintado, e Patryk Pietrasiak para os visitantes.



O equilíbrio manteve-se no segundo período, que terminou com vantagem portuguesa de 4-3, após golos de Bruno Torres e Léo Martins, e de Patryk Pietrasiak e Mateusz Kiklaisz.



Já no terceiro e último período houve mais ação, com Pedro Mano, Rúben Brilhante, Miguel Pintado e Léo Martins a marcarem para os comandados de Mário Narciso, e de Filip Gac, Artur Meloyan e Patryk Pietrasiak 'faturarem' para os polacos.



As duas seleções voltam a defrontar-se na quarta-feira, novamente às 16:00, na Praia do Ouro, em Sesimbra, Setúbal.