Seleção de futsal joga dois particulares com Bélgica em Gondomar e Santo Tirso

Os campeões mundiais e bicampeões europeus começam a preparação para a fase de qualificação continental para o próximo Campeonato do Mundo, em 2024, com os dois jogos a decorrerem no Multiusos de Gondomar e no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.



As duas seleções já se defrontaram em 16 ocasiões, registando-se nove triunfos para a formação portuguesa, contra três vitórias da equipa belga e ainda quatro igualdades.



Com os horários das partidas ainda por definir, os comandados do selecionador Jorge Braz voltarão à ação depois da terceira grande conquista da equipa das 'quinas' a nível internacional -- todas consecutivas -, num período de hegemonia lusa na modalidade.



Em 06 de fevereiro, Portugal venceu a Rússia (4-2), na final do Europeu2022, realizado nos Países Baixos, revalidando o cetro que já lhe pertencia desde 2018, na Eslovénia, onde a equipa das 'quinas' derrotou a Espanha na final (3-2, após prolongamento). Em 2021, foi a vez de um inédito Mundial, na Lituânia, com um triunfo por 2-1 à Argentina.