Seleção de futsal perde invencibilidade sete anos depois em jogos oficiais

Uma derrota no fecho da fase qualificação para o próximo Mundial, em Tiblissi, com a Geórgia.Neves colocou os campeões mundiais em vantagem aos 22 minutos, mas Chimba empatou para os georgianos, aos 33, e Ghavtadze deu o triunfo, aos 39.A "equipa das Quinas" já estava apurada para o Uzebequistão onde vai defender o Mundial conquistado em Kaunas, na Lituânia, mas perde a invencibilidade que durava desde 1 de outubro de 2016, no Mundial da Colômbia, na partida para atribuição dos terceiro e quarto lugares. Portugal aí perdeu com o Irão no desempate por penáltis (3-4).





Portugal perdeu os primeiros pontos, mas venceu o Grupo E, com 15 pontos, mais seis do que a Finlândia (menos um jogo), nove do que a Geórgia e 12 do que a Arménia (menos um jogo).