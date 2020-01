Seleção de futsal quer chegar ao jogo inaugural numa "forma extraordinária"

No segundo dia de treinos na Póvoa de Varzim, onde Portugal será o anfitrião do grupo A de apuramento para o Mundial deste ano na Lituânia, o fixo da equipa das 'quinas' salientou a boa preparação e a vontade existentes.



"Têm sido dias muito bons de treinos, de muita organização, de muito empenho, de muita vontade e muita intensidade. Na quinta-feira, chegará o momento de o demonstrar e de nos apresentarmos numa forma extraordinária", disse o jogador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



No apuramento, na Póvoa de Varzim, Portugal, quarto do 'ranking' mundial, começa por defrontar a Bielorrússia (18.ª), na quinta-feira, seguindo-se a Finlândia (23.ª), na sexta-feira, e, finalmente, a Itália (oitava), no domingo.



"A Bielorrússia tem jogadores muito fortes fisicamente. A evolução do futsal tem sido constante. Têm uma seleção muito mais organizada do que aquela que encontramos no apuramento há uns anos atrás (em 2012, no play-off para o Mundial). Estão extremamente organizados -- têm conceitos e princípios de jogo muito bem conseguidos e organizados", alertou João Matos.



Apesar desse crescimento, o internacional reconhece a superioridade da equipa das 'quinas', mas que a campeã europeia em título terá que assumir essa responsabilidade, a jogar em casa, e perante o seu público.



"Vai ser uma fase de grupos extremamente complicada. Acredito que o apoio do público nos ajude. O público português tem sido extraordinário no apoio e na forma como nos tem acarinhado. Nós também querer recompensar os adeptos e o público português, desde já, com uma boa vitória diante da Bielorrússia", acrescentou o jogador do Sporting.



Portugal procura a sua sexta participação consecutiva num Mundial, depois das presenças em 2000 (Guatemala), 2004 (Taiwan), Brasil (2008), Tailândia (2012) e Colômbia (2016), esta última com o melhor resultado, um quarto lugar.



Da zona europeia, apuram-se para o Mundial da Lituânia, entre setembro e outubro deste ano, os primeiros classificados dos quatro grupos da Ronda de Elite, e os vencedores dos 'play-offs', a disputar entre os quatro segundos classificados.



Na quarta-feira, no dia que antecede o jogo inaugural, a seleção comandada por Jorge Braz terá uma iniciativa de caráter solidário, com a equipa a visitar às 11:00 o MAPADI (Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual), na Póvoa de Varzim.