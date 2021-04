Seleção de futsal vence Quinta dos Lombos antes de duelos com Noruega

Os golos de Portugal no teste realizado no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, diante do 11.º classificado da Liga, foram apontados por Miguel Ângelo (8 minutos), Zicky (16), Bruno Coelho (29 e 32) e Silvestre (38), enquanto Manuel Mesquita (29) marcou para o Quinta dos Lombos.No final do encontro, que antecede os duelos com a Noruega nas próximas segunda e quarta-feira (12 e 14 de abril, pelas 18h30 e 18h00, respetivamente), o selecionador Jorge Braz falou de um “” diante de uma equipa que criou “”.O ensaio desta quinta-feira substituiu o jogo de preparação que estava previsto com a seleção de Marrocos, mas dadas as limitações impostas pela pandemia da covid-19 o encontro diante da equipa africana foi cancelado, pelo que a preparação para os encontros diante da Noruega, último classificado do Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa, foi diante do Quinta dos Lombos.

A equipa das quinas lidera o grupo 8, com oito pontos, mais um que República Checa e Polónia.