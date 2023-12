Seleção de hóquei feminino vence França e está nos quartos do Europeu

Depois de derrota por 5-1 com Espanha e empate 3-3 com Itália, com as transalpinas a conseguir a igualdade a somente 10 segundos do fim, as lusas obtiveram o seu primeiro triunfo, que apenas peca por escasso, tal o seu domínio.



Ana Catarina furou a resistência francesa pela primeira vez aos seis minutos, antes de Raquel Santos 'bisar', com duas emendas em zona frontal, aos 20 e 22 minutos.



Ainda antes do intervalo, as pupilas de Hélder Nunes fixaram o resultado final, com Marlene Sousa, aos 23, a apontar o quarto, com forte ‘sticada’ de longe.



As portuguesas aguardam agora pelo desfecho do Grupo A, com o jogo ainda hoje entre Espanha e Itália, para saberem se, na quinta-feira, vão defrontar Suíça ou Inglaterra em busca de um lugar nas meias-finais de sexta-feira.