Seleção de râguebi defronta Canadá para avaliar o nível em que se encontra

Pouco mais de três meses após o triunfo na Rússia, em desafio do Europe Championship 2021, Portugal encontra um adversário que esteve em todos os nove Mundiais já disputados, mas vai subir ao relvado do Centro de Alto Rendimento do Jamor com o objetivo de “vencer”.”, comentou, em declarações à Lusa, Patrice Lagisquet.Sob o olhar atento do selecionador vão estar, especialmente, as fases estáticas do jogo, capítulo onde a seleção, tradicionalmente, tem evidenciado mais dificuldades nos últimos anos, mas que o técnico acredita que “já não é tanto assim”.”, analisou o antigo jogador internacional francês.Lagisquet referia-se à equipa de franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), que soma por vitórias os quatro encontros disputados na Super Cup europeia, recorrendo exclusivamente aos jogadores da seleção que alinham no campeonato português.Ainda assim, apesar de enfrentar um adversário totalista em Campeonatos do Mundo, Lagisquet lembrou que “só um jogo não esclarece” se Portugal já atingiu um nível de mundialista.Até porque, neste encontro, faltam muitos lusodescendentes dos campeonatos franceses e apenas os "emigrantes" viajaram para Portugal, uma semana antes do jogo com o Japão, em Coimbra, momento aguardado com ansiedade por todo o râguebi português e que deverá, então sim, contar com toda a "legião estrangeira".”, esclareceu LagisquetPortugal recebe o Canadá no sábado, às 15h00, no primeiro encontro particular da janela internacional de novembro, uma semana antes de defrontar o Japão, 10.º classificado do "ranking" da World Rugby, em Coimbra.

Os encontros inserem-se na estratégia de preparação da seleção portuguesa para os encontros de qualificação mundial, cuja segunda volta se disputa em fevereiro e março do próximo ano.