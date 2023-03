Seleção de râguebi quer vencer Espanha a pensar na final do Europeu

”, assumiu Patrice Lagisquet, em declarações à agência Lusa.Segundo o técnico francês, “” para Portugal “” com uma equipa que, recentemente, “venceu a Itália e o País de Gales”, mas mais do que pensar no título do Europe Championship, Lagisquet pensa que Portugal está “a fazer o caminho para o Mundial” França2023.”, justificou.Mas antes, lembrou o "Express de Bayonne", é preciso vencer a Espanha, no Estádio do Restelo, rival que perdeu em casa com os georgianos, por 41-3, mas que “não está assim tão longe do nível que tinha no ano passado”, quando venceu Portugal por 33-28, em Madrid.”, analisou Lagisquet.Os espanhóis qualificaram-se diretamente para o França2023 após a vitória sobre Portugal, em 2022, mas foram castigados pela World Rugby com a retirada de 10 pontos devido à utilização irregular de um jogador em dois jogos, caindo para o quarto lugar do apuramento, o que permitiu a Portugal disputar a repescagem e apurar-se, posteriormente, para o Mundial.Entretanto, a seleção portuguesa tem vindo a subir no ranking mundial e igualou, após a vitória sobre a Roménia, a sua melhor classificação de sempre, o 16.º lugar, uma posição que “prova o trabalho que foi feito pelos jogadores nos últimos três anos e meio”.”, apontou Lagisquet.Portugal recebe a Espanha no sábado, em encontro das meias-finais do Europe Championship 2023 com início marcado para as 17h00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e arbitragem do francês Thomas Charabas.A seleção portuguesa disputa um lugar na final do Europeu que está marcada para 18 de março, em Badajoz, frente ao vencedor da outra meia-final, entre Geórgia e Roménia, marcada para domingo, em Tbilissi.O Europe Championship é a principal competição europeia de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, e tem sido dominada pela Geórgia (14 títulos) e pela Roménia (5 títulos), mas Portugal foi a única seleção a ‘intrometer-se’, em 2004, no domínio das duas seleções do leste europeu.