Seleção de râguebi ‘sevens’ falha quartos de final nas Challenger Series no Dubai

Portugal perdeu com o Chile por 24-0 no primeiro encontro do dia e terminou o Grupo B em último lugar, com três derrotas noutros tantos encontros, depois de na sexta-feira ter sido derrotado por Japão (22-17) e Tonga (26-21).



Relegados para a disputa do nono ao 12.º lugar, os ‘lobos’ bateram Papua-Nova Guiné por 22-19 nas meias-finais, com ensaios de Vasco Silva (02 minutos), João Vaz Antunes (06), Duarte Moreira (13) e António Monteiro (14), o último dos quais transformado por José Lima.



No domingo, Portugal defronta a seleção do Uganda no jogo de atribuição do nono e 10.º lugares, com início previsto para as 08:21, hora de Lisboa.



As Challenger Series 2024 são compostas por três torneios, disputados no Dubai (até domingo), no Uruguai (08 a 10 de março) e na Alemanha (18 e 19 de maio).



Os quatro primeiros classificados do agregado dos três torneios qualificam-se para o play-off de acesso às World Sevens Series, que se disputa à margem da Grand Final do circuito mundial, em Madrid, entre 31 de maio e 02 de junho.



O play-off é disputado pelos quatro primeiros classificados das Challenger Series e pelos quatro últimos das World Sevens Series, e qualifica quatro seleções para o circuito mundial da próxima época.



Portugal procura recuperar um lugar como equipa residente no circuito mundial, estatuto que deteve entre 2012/13 e 2015/16.