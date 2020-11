Seleção de râguebi vai mesmo enfrentar Brasil em dois particulares em Lisboa

Os encontros com os ‘tupis’ tinham sido descartados pela World Rugby em 27 de outubro, no mesmo dia em que Portugal ficou a saber também do cancelamento do particular com as Ilhas Fiji, previsto para 06 de novembro, em Paris, devido à pandemia de covid-19, mas o organismo que tutela o râguebi mundial acabou por fazer ‘marcha atrás’ na decisão.



“Nunca deixei de acreditar nessa possibilidade. Embora nos tivessem informado que já não haveria jogos, depois do que aconteceu com as [Ilhas] Fiji e sabendo que a Espanha jogou no Uruguai e a Geórgia está na Nations Cup, também não podíamos ficar de fora. Perceberam que tínhamos razão”, explicou o presidente da FPR.



O encontro permitirá aos ‘lobos’ voltar a competir, mais de nove meses depois do último encontro, frente à Geórgia, em 07 de março, e o selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, vai aproveitar para ver em ação o máximo possível de jogadores, incluindo os profissionais que alinham nos campeonatos franceses e deverão participar no primeiro jogo frente aos brasileiros, dia 21.



A World Rugby tinha informado a FPR do cancelamento dos encontros particulares com as Ilhas Fiji em 06 de novembro, e com o Brasil, em 21 e 28, devido à evolução da pandemia de covid-19 no território europeu.



A decisão motivou uma reação do presidente da FPR, que se queixou em declarações à Lusa, em 27 de outubro, de “tratamento desigual” por parte do organismo que tutela o râguebi mundial face aos adversários diretos da seleção portuguesa na luta pelo apuramento para o Mundial.



Os ‘tupis’, orientados pelo selecionador Fernando Portugal, chegam a Lisboa na segunda-feira e ficam instalados na capital até ao final do mês.



Os dois encontros entre Portugal e Brasil têm início previsto para as 15h00 de 21 e 28 de novembro e serão disputados à porta fechada, no Centro de Alto Rendimento, no Jamor.