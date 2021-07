Seleção de râguebi vence Países Baixos em tarde `endiabrada` de Storti

Portugal soma agora 10 pontos na corrida ao Mundial de 2023, mais um do que a Roménia, quando aos 'lobos' falta apenas a deslocação à Rússia, no sábado, e aos romenos resta receber os Países Baixos, em novembro, num torneio em que a Geórgia já é virtual vencedora.



No desafio de hoje, em Amesterdão, o selecionador Patrice Lagisquet ficou satisfeito com a qualidade e velocidade do jogo à mão português, mas terá tirado notas de algumas desatenções defensivas que valeram ao adversário quatro ensaios e que, contra rivais de outro gabarito, podem custar bastante mais caro.



Talvez, também, fruto de uma vantagem que foi quase sempre muito confortável durante todo o jogo, uma vez que aos 13 minutos a seleção já vencia por 21-0, com ensaios de Mike Tadjer (07) e Rafelle Storti (11 e 13).



Rodrigo Marta (43) fez o quarto ensaio, que voltava a colocar os 'lobos' na bonificação, apesar do primeiro dos quatro toques de meta dos holandeses (38).



Marta (51 e 68) viria a chegar ao 'hat-trick' de ensaios, mas a tarde era de Rafaelle Storti, que com mais três toques de meta no segundo tempo (61, 78, 80) completou a 'manita' e foi decisivo para o triunfo português.



Com exceção do ensaio de Tadjer, após 'maul' dinâmico, todos os ensaios resultaram da velocidade e qualidade do jogo à mão português, pelo qual Samuel Marques, que transformou oito dos nove ensaios enquanto esteve em campo, foi um dos principais responsáveis.



No geral, o desempenho dos 'lobos' foi positivo e abre boas perspetivas para terminar a primeira volta do apuramento para o Mundial de França2023 em posição de apuramento, no segundo lugar, o que garante se voltar a somar bonificação ofensiva na difícil deslocação à Rússia.



A qualificação para o Mundial resultará do agregado de resultados do Europe Championship de 2021 e 2022.



Os dois primeiros classificados apuram-se diretamente, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial, com seleções de outros continentes, que apura apenas uma equipa.







Jogo no Nome do Campo de Râguebi de Amesterdão.



Países Baixos - Portugal, 28-61.



Ao intervalo: 7-28.



Sob arbitragem do galês Aled Evand, as equipas alinharam:







- Países Baixos: Hugo Langelaan, Ross Bennie-Coulson, Andrew Darlington, Koen Bloemen, Christopher van Leeuwen, Dirk Danen, Niels van de Vem, David Koelman, Amir Rademaker, Mees van Oord, Jordy Hop, David Weersma, Limmen, Bart Wierenga e Te Campbell.



Jogaram ainda: Michael Mbaud, Robin Moenen, Lodi Buijs, Mark Wokke, Marjin Huis, Blake Nightingale, Hugo Schöller e Robbin Schut.



Ensaios (4): Bart Wierenga (38), Te Campbell (55, 80+4) e Jordy Hop (66).



Conversões (4): David Weeresma (39, 56, 67 e 80+5).



Treinador: Zane Gardiner.







- Portugal: Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Anthony Alves, José Madeira, Jean Sousa, João Granate, Rafael Simões, Thibault de Freitas, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Rafaelle Storti e Nuno Sousa Guedes



Jogaram ainda: David Costa, Duarte Diniz, Diogo Hasse Ferreira, José Rebelo de Andrade, Manuel Picão, Pedro Lucas, Manuel Cardoso Pinto e Pedro Bettencourt.



Ensaios (9): Mike Tadjer (07), Rafaelle Storti (11, 13, 61, 78, 80) e Rodrigo Marta (43, 51, 68).



Conversões (8): Samuel Marques (08, 12, 13, 44, 52, 62, 68, 79).



Treinador: Patrice Lagisquet







Ação disciplinar: nada a registar.



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.