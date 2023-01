Seleção de voleibol feminina de sub-17 falha segunda ronda de apuramento para Europeu

A seleção lusa, orientada por Beatriz Santos e Guilherme Monteiro, venceu hoje a Inglaterra por 3-0, com os parciais de 25-10, 25-11 e 25-17, e terminou a primeira ronda de qualificação para o europeu, que decorreu no Centro de Treino Olímpico e Paralímpico alemão em Kienbaum, na localidade germânica de Grünheide, em sétimo.



Mia Lima, com 11 pontos, e Martina Ribeiro, Casandra Capraru, Francisca Guedes e a britânica Alice Jagielska, com sete, foram as melhores pontuadoras do encontro.



Apesar do triunfo, a seleção portuguesa não conseguiu o apuramento para a segunda ronda de qualificação, ao contrário do que aconteceu com a seleção masculina de sub-17, que no sábado atingiu a segunda ronda de qualificação, que vai ser disputada em abril, ao terminar em quinto.