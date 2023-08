Seleção de voleibol junta experiência e renovação para o Europeu

Alexandre Ferreira, Miguel Tavares Rodrigues, Tiago Violas, Filip Cveticanin, Lourenço Martins, Ivo Casas, André Marques, Miguel Sinfrónio e José Andrade são a base da seleção que se repete em relação à edição de 2021, na qual Portugal atingiu os oitavos de final.Em relação aos eleitos para o Europeu de 2021, em que Portugal foi orientado por Hugo Silva, saíram das opções André Lopes, Hugo Gaspar, Marco Ferreira, Gil Meireles e Felipe Martins, jogadores com muitos anos de seleção nacional.A seleção portuguesa, integrada no Grupo D, a decorrer em Israel, parte no domingo para Telavive e inicia a sua participação na quarta-feira frente à Roménia. França (quinta-feira), Grécia (1 setembro), Israel (3 setembro) e Turquia (4 setembro) são os restantes adversários.Em 2021, Portugal fez história ao qualificar-se para os oitavos de final do Europeu, que decorreu na Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa, em que falhou por pouco a presença nos "quartos", ao perder por 3-2 com os Países Baixos.Portugal marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, terceira consecutiva, tendo os melhores registos acontecido nas edições, a convite, de 1948 (Itália), em que foi quarto, e 1951 (França), sétimo (com um número reduzido de equipas).Miguel Rodrigues (Aluron Warta Zawiercie, Pol) e Tiago Violas (Benfica).Miguel Sinfrónio (Leixões), Filip Cveticanin (SCM Zalau, Rom), José Andrade (Esmoriz) e José Belo (Leixões).Alexandre Ferreira (Fenerbahçe, Tur), Lourenço Martins (Saint-Nazaire, Fra), André Marques (Castêlo da Maia) e André Pereira (Leixões).José Pinto (Esmoriz) e Bruno Cunha (Vitória de Guimarães).Ivo Casas (Benfica) e Gonçalo Sousa (Esmoriz).