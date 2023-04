Seleção de voleibol sub-17 falha Europeu

A competir no grupo A, em Paredes, os lusos cederam pelos parciais de 25-20, 25-22 e 25-23, em uma hora e 13 minutos, ante a formação que ganhou o grupo.A Finlândia, que estava igualada com Portugal, venceu a Hungria por 3-0 e garantiu o segundo posto, que lhe garante o apuramento, juntamente com os turcos.O primeiro e o segundo classificados dao cinco grupos qualificam-se para a fase final do Campeonato da Europa da categoria, a realizar na cidade montenegrina de Podgorica, entre 19 e 30 de Julho.O melhor terceiro no conjunto dos grupos também se apura, mas Portugal já sabe que a vaga vai ser para a Roménia ou República Checa.