Seleção feminina de andebol de praia bronze nos Jogos do Mediterrâneo de Praia

A seleção portuguesa feminina de andebol de praia conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo de praia, após vencer a Itália por 2-0, no evento que decorre na Grécia.

Em Heraklion, as lusas, que nunca estiveram em situação de desvantagem, em qualquer dos jogos, impuseram-se pelos parciais de 24-16 e 20-12.



Na formação nacional destacou-se Sara Pinho, com 20 golos, revelando um invulgar nível de eficácia de 100 por cento, seguindo-se Daniela Mendes, com 10.



Na terça-feira, a seleção masculina de futebol de praia tinha sido medalha de prata, após perder a final por 3-0 frente à Espanha.



O primeiro metal foi assegurado antes por Duarte Taleigo, que foi medalha de prata em triatle, competição disputada em circuito, com 600 metros de corrida, 50 metros de natação e uma sequência de cinco tiros a laser.