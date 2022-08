Seleção feminina de basquetebol bate República da Irlanda

Maianca Umabano e Josephine Filipe, respetivamente com 14 e 12 pontos convertidos, foram as melhores marcadoras lusas, enquanto a irlandesa Edel Thornton foi a melhor ‘anotadora’ do encontro.



Na fase de apuramento para o Eurobasket2023, que termina em fevereiro, Portugal está enquadrado no Grupo G, juntamente com Grécia, Estónia e Reino Unido, encontrando-se na segunda posição com os mesmos pontos que o conjunto estónio, menos um do que a equipa helénica, que lidera a tabela, enquanto as britânicas têm dois pontos.