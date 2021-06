Seleção feminina de basquetebol derrotada pelo Japão

Portugal entrou melhor na partida e venceu o primeiro período, mas a seleção japonesa respondeu e chegou ao intervalo com vantagem de um ponto, por 26-25.



Na segunda parte, a seleção lusa conseguiu manter o equilíbrio na partida, que chegou ao quarto e último período empatada. No entanto, na fase decisiva, a seleção do Japão foi mais forte e conseguiu vencer a partida, somando 29 pontos neste último parcial, contra sete de Portugal.



No final, as nipónicas venceram por 22 pontos de diferença (69-47), o que não traduz o equilíbrio registado ao longo de quase toda a partida.



Maria Kostourkova, com 13 pontos, sete ressaltos e um roubo de bola, e Sofia da Silva, com 12 pontos e quatro ressaltos, foram as portuguesas em destaque.