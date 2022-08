Seleção feminina de basquetebol volta a vencer a Bósnia em particular

No Ilidza Sport Hall, o destaque da partida foi Josephine Filipe (12 pontos, dois ressaltos, dois roubos de bola), num encontro em que Portugal ampliou o domínio sobre a formação da casa em relação ao jogo de quarta-feira.



No primeiro encontro entre as duas seleções, as lusas venceram por 67-64, encerrando hoje o duplo compromisso de preparação para o Campeonato da Europa de 2023, na Eslovénia e em Israel.



