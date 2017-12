Seleção feminina de futsal vence Itália em torneio particular

Lusa 08 Dez, 2017, 19:51 | Outras Modalidades

Após um 'nulo' ao intervalo no Pavilhão Multiusos de Guadajalara, a equipa lusa adiantou-se logo no início da segunda parte, aos 22 minutos, por intermédio de Pisko, conseguindo depois segurar a magra vantagem até ao fim do jogo.



A Espanha defronta ainda hoje a Rússia, que será a próxima adversária da seleção portuguesa, no sábado, com início às 18:00 (hora de Lisboa), antes do confronto com a equipa anfitriã, no domingo, às 11:30.