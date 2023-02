Seleção feminina de râguebi vence Finlândia e isola-se no comando do `Trophy`

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu hoje a Finlândia por 39-0, em encontro da segunda jornada do Europe Trophy 2022/23, e isolou-se no comando do segundo escalão europeu, com exceção do torneio das Seis Nações.