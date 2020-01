Seleção feminina defronta Países Baixos na repescagem de apuramento olímpico

Segundo o sítio `online` da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF), Portugal, 13.º pré-designado da prova, que decorre desde quarta-feira e até domingo no Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, vai defrontar as holandesas, 11.ª pré-designadas.

Os Países Baixos cairam para a repescagem depois de hoje serem eliminados por Singapura, por 3-2, e defrontam Portugal no arranque de um torneio em que só a equipa vencedora consegue apurar-se para Tóquio2020.

Fu Yu, Jieni Shao e Xue Luo procuram um apuramento olímpico inédito por equipas femininas para Portugal, sabendo, desde já, que a outra equipa já inserida no torneio de repescagem, a quarta cabeça de série Coreia do Sul, eliminada pela Coreia do Norte (3-2), só poderá defrontá-las na final.

O jogo entre Portugal e Países Baixos não tem ainda data ou hora marcada, uma vez que faltam decidir-se ainda cinco jogos da segunda ronda do quadro principal, no qual os vencedores apuram-se diretamente e os perdedores `caem` para a repescagem.