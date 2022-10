Seleção feminina nos oitavos" do Mundial de ténis de mesa

Fu Yu, a atleta portuguesa mais bem posicionada no ranking mundial, no qual ocupa o 17.º lugar, voltou a revelar-se decisiva para o apuramento de Portugal, 25.º colocado na hierarquia feminina, que fica a aguardar pelos resultados das partidas de terça-feira para conhecer o oponente nos "oitavos".



Tal como tinha feito na ronda anterior, no triunfo por 3-2 sobre a Suécia, Fu Yu impôs-se no duplo confronto com as melhores praticantes adversárias, Bernadette Szocs e Elizabeta Samara, 31.ª e 37.ª da hierarquia, tendo apenas um desaire da prova, na derrota na estreia de Portugal, ante China-Taipé, por 3-0.



Portugal alcançou uma vantagem de 2-0, na sequência dos triunfos de Shao Jieni, 53.ª do ranking, sobre Samara, por 3-2 (11-13, 11-6, 11-4, 9-11 e 13-11), e de Fu Yu sobre Szocs, por 3-1 (11-7, 11-7, 11-13 e 11-6), mas as romenas igualaram nos dois encontros seguintes.



Adina Diaconu, número 72 do mundo, bateu com facilidade Inês Matos, posicionada muito abaixo no ranking (289), por 3-0, com os parciais de 6-11, 9-11 e 7-11, e Shao Jieni não conseguiu reeditar o sucesso do embate inaugural, frente a Szocs, perdendo por 3-2 (11-6, 10-12, 11-7, 8-11 e 5-11).



O êxito de Fu Yu sobre Samara, por 3-1 (10-12, 11-4, 11-7 e 11-7), permitiu à seleção portuguesa terminar no segundo lugar do Grupo 6, atrás de China-Taipé, que falhou a possibilidade de terminar só com vitórias, ao perder por 3-2 com a Suécia, assegurando o primeiro posto por ter vantagem no confronto direto com Portugal.



Apuram-se para os oitavos de final do Mundial as duas primeiras equipas de cada grupo e as quatro seleções com maior pontuação que terminarem no terceiro lugar, sendo que há quatro grupos com cinco equipas e dois grupos com quatro, que é o caso de Portugal.