Seleção feminina portuguesa de voleibol termina estágio com nova vitória

A equipa orientada pelo selecionador Hugo Silva, que no sábado tinha vencido por 3-0 e perdido o ‘set’ extra, fez hoje o pleno, com uma vitória inicial por 27-25, 25-21 e 25-13, e depois novo triunfo por 25-17.



“Disputámos mais quatro ‘sets’ no contexto de competição, algo muito importante neste momento. Foi um proveitoso estágio onde todas as atletas tiveram oportunidade de se mostrar e revelaram qualidade para podermos confiar em todas, sem exceção”, disse Hugo Silva, citado pela assessoria da Federação de voleibol.



A seleção regressa na segunda-feira a Portugal, onde continuará a preparar a fase de qualificação para o Europeu de 2023, em que integra o grupo C, com Hungria, Chipre e Ucrânia.



“Agora é o regresso a casa para começarmos a preparar o duro duelo que temos pela frente [receção à Hungria, no dia 20 de agosto, pelas 18:00, em Santo Tirso] e acreditar que vai valer a pena e que o tão difícil apuramento vai acontecer”, acrescentou o selecionador.