Seleção lusa feminina nas “meias” e masculina nos “quartos” do Europeu de Padel

Na competição feminina, Kátia Rodrigues, Diana Silva, Leninha Medeiros, Sofia Araújo, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro conquistaram o primeiro ponto para Portugal diante a Alemanha, no confronto de estreia do Grupo B, ao vencerem as três partidas.



Na dupla jornada disputada ante a Bélgica e a Irlanda, a formação portuguesa voltou a cilindrar (3-0 nos dois encontros) e garantiu a qualificação para as meias-finais, ficando agora a aguardar pela vencedora do duelo entre a primeira classificada do Grupo C e a segunda do Grupo A.



No quadro masculino, e após a estreia vitoriosa frente à Irlanda, por 3-0, Portugal voltou a somar só triunfos.



Cabeça de série do Grupo B, a equipa comandada pelo selecionador nacional Gervásio Del Bono defrontou e bateu primeiro a Suíça (3-0), antes de superar a Finlândia, por igual resultado.



A seleção masculina vai agora defrontar o segundo colocado do Grupo D nos quartos de final do Campeonato da Europa.