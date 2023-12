Seleção masculina de badminton perde com Áustria e falha Europeu

A seleção portuguesa de badminton perdeu hoje com a Áustria por 5-0, em sub-grupo de apuramento disputado em Praga, confirmando assim a ausência do Campeonato da Europa de equipas masculinas.

Depois de perder por 5-0 na estreia ante a anfitriã República Checa, a formação lusa, que não vence um encontro internacional de equipas masculinas desde 2008, perdeu novamente por resultado expressivo e vai falhar a competição que vai decorrer em fevereiro na Polónia.



Apesar do desnível do resultado, Portugal até poderia ter alterado a história, uma vez que perdeu três jogos por 2-1, em desafios muito disputados de cerca de uma hora.



Bernardo Atilano não resistiu a Luka Wraber, que se impôs por 21-15, 23-25 e 21-8, Bruno Carvalho perdeu diante de Wolfgang Gnedt, por 21-18, 18-21 e 21-11, e Gabriel Rodrigues foi derrotado por Kai Niederhuber, por 18-21, 21-12 e 21-19.



Em pares, dois desaires por 2-0, com Florian Alface e Bruno Carvalho impotentes perante Gustav Andree e Adi Pratama, que se impuseram por 21-17 e 21-14, enquanto Diogo Glória e Gabriel Rodrigues perderam por 21-17 e 21-19 frente a Philip Birker e Wolfgang Gnedt.



O campeonato da Europa de equipas masculinas vai ser disputado pela anfitriã Polónia, a campeã Dinamarca e os seis vencedores de cada sub-grupo.