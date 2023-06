Seleção masculina de râguebi sevens brilha nos Jogos europeus; equipa feminina cumpre

A equipa masculina, que sonha com o primeiro lugar que dá acesso aos Jogos Olímpicos Paris2024 – os segundo e terceiro vão a uma repescagem mundial para o ano –, impôs-se à Lituânia por 38-12 e, depois, ‘esmagou’ a Roménia por 45-7, na ‘poule’ C.



A Lituânia prometia luta acesa quanto fez 7-0 e depois 12-7, contudo, não voltou a pontuar, com Portugal inspirado por Manuel Cardoso, com 21 pontos.



Frente à Roménia, o marcador chegou a assinalar 33-0 e Manuel Cardoso voltou a estar em destaque, agora com 17 pontos.



Portugal, que já se apurou, partilha o comando com a Grã-Bretanha, que defronta na segunda-feira, com os seis pontos possíveis, enquanto a Lituânia e a Roménia têm somente dois.



A equipa feminina começou a vencer a Alemanha, provavelmente a rival mais direta na luta pelo apuramento, não sem um susto, já que no último minuto liderava por 19-10 e ainda sofreu o 19-17, e com as germânicas no ataque.



Isabel Osório, com sete pontos, foi a mais esclarecida antes do desabar frente à campeã europeia Polónia, que venceu por 26-0, resultado feito já ao intervalo, antes de uma segunda parte em modo mais repousado.



No Grupo B, a Polónia comanda com o pleno de seis pontos, seguida de Portugal e Alemanha, com quatro, enquanto a Turquia, adversária de segunda-feira, tem apenas dois, de outros tantos desaires.



Portugal soma nove medalhas nos Jogos Europeus, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, tendo o padel se juntado hoje à canoagem (quatro pódios), ao atletismo (três) e ao karaté (um) no medalheiro nacional.



A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.