Seleção portuguesa 6.ª na final da Taça do Mundo de rítmica

Beatriz Freitas, Bruna Simões, Catarina Dias, Clara Melo, Clara Paiva e Felícia Oprea somaram 23.450 pontos, na competição de três fitas e duas bolas, e ficou no sexto lugar, em final dominada pelo Brasil (32.550).Nos cinco arcos, em que Espanha se impôs (35.750), Portugal conseguiu somar 24.400 pontos, depois de no sábado ter acabado a competição "all around" com um sexto lugar.A prova em Portimão é a primeira Taça do Mundo da época e surge na antecâmara do Campeonato da Europa, ainda este mês em Budapeste.