Seleção portuguesa de basquetebol volta a perder na King’s Cup

Um dia após ter perdido com a Jordânia, por 69-61, a equipa das ‘quinas’ voltou a baquear, numa partida em que chegou ao intervalo com desvantagem de oito pontos (43-35), muito por força de uma entrada desastrosa, que culminou com o resultado negativo de 22-13 no quarto inicial.



O triunfo no terceiro parcial, por 18-12, deixou a seleção nacional a apenas dois pontos de distância, mas o México respondeu no último quarto, impondo-se por 24-14 e acabando com as expectativas lusas de conquistar o primeiro triunfo na capital jornada.



A seleção nacional perseguirá de novo esse objetivo na segunda-feira, quando defrontar Angola, disputando depois o torneio de pré-qualificação olímpico, entre 13 e 20 de agosto, em Gliwice, na Polónia.