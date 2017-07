Seleção portuguesa de futebol de praia vence Suíça após prolongamento

Lusa 08 Jul, 2017, 21:53 | Outras Modalidades

Depois da goleada por 10-5 face à França, a formação das `quinas` sofreu para bater os helvéticos, que também tinham triunfado na ronda inaugural (4-0 à Itália).

Leo Martins forçou o prolongamento, com um golo a 20 segundos do final do tempo regulamentar (5-5), e, no tempo extra, Madjer e João Gonçalves deram o triunfo ao conjunto luso, já depois de Stankovic ter voltado a adiantar os suíços.

Torres, Madjer (mais duas vezes) e Leo Martins marcaram os outros tentos da seleção lusa, enquanto Steinemann (dois), Valentin e Stankovic (dois) apontaram os restantes golos do conjunto suíço, que chegou a liderar por 4-1.

No domingo, Portugal defronta pelas 18:15 a Itália, que hoje bateu a França por 1-0, no outro jogo do Grupo 2 da Divisão A.