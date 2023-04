Seleção portuguesa de futsal arranca triunfo `suado` à Itália com golo tardio

André Coelho, no último minuto do desafio (40), fez o golo solitário deste triunfo 'suado', em que a equipa nacional foi bem mais dominadora, mas também muito perdulária na altura da finalização, chegando mesmo desperdiçar uma grande penalidade, por Bruno Coelho, já no segundo tempo.



Depois da vitória confortável (3-0) de sexta-feira, frente a este mesmo adversário, também em Vila do Conde, a equipa das 'quinas' entrou com a expectativa de melhorar o pecúlio, e apesar de até nem demorar a impor superioridade, revelou, desde, cedo dificuldades na altura do remate.



Logo aos três minutos, Afonso Jesus desafiou a postura defensiva aguerrida dos italianos, vendo um remate ser travado em cima da linha de golo por um adversário, na primeira as muitas investidas dos portugueses nesta etapa inicial.



Além desta felicidade, o guardião dos transalpinos teve também muito mérito nesta fase de jogo, sustendo várias ameaças de Portugal que apesar de jogar quase sempre na área contrária, tinha dificuldades na circulação de bola, recorrendo aos remates de longe.



Edmilson Sá, Rúben Teixeira e, novamente, Afonso Jesus tentaram contornar essa pecha com mais alguns tiros perigosos, mas sem pontaria afinada, permitindo que a Itália, que tinha sido quase inconsequente a contra-atacar, fizesse o nulo arrastar-se até ao intervalo.



Para o segundo tempo, o selecionador nacional, Jorge Braz, voltou a fazer rotações constantes nos jogadores de campo, tentando várias combinações que permitissem à equipa derrubar a defensiva italiana, mas a falta de pontaria dos lusos não desaparecia.



Situação evidente dessa dificuldade aconteceu já depois da meia hora de jogo, quando Zikcy Tê foi agarrado por Carmelo Musumeci na área da Itália, numa falta para grande penalidade, mas Bruno Coelho, na cobrança, permitiu a defesa do guarda-redes adversário.



Perante este falhanço dos lusos, os italianos acreditaram que podiam surpreender e com fortes remates de Alex Merlim, jogador do Sporting, e Cristopher Cutrupi ainda chegaram a criar calafrios à equipa portuguesa, que mantinha o objetivo de manter a baliza a zero nestes ensaios.



Mas quando o nulo parecia ser um desfecho imutável, Portugal teve um último assomo de crença, e no derradeiro minuto, aproveitando uma descompensação dos italianos, que jogavam com guarda-redes avançado, desenhou um contragolpe letal, iniciado pelo guardião Edu, que desmarcou André Coelho, com o jogador que alinha no espanhóis do FC Barcelona, a decidir a partida, num remate cruzado que impôs o 1-0 final.







Jogo no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, em Vila do Conde.



Portugal - Itália, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, André Coelho, 40 minutos.







Equipas:



- Portugal: André Correia, Afonso Jesus, Zicky Tê, Erick Mendonça e Pany Varela. Jogaram ainda Edu, André Coelho, Bruno Coelho, Tiago Brito, Diogo Santos, Carlos Monteiro, Hugo Neves, Erick Mendonça, Edmilson Sá, Rúben Teixeira e Gonçalo Sobral.



Selecionador: Jorge Braz.



- Itália: Lorenzo Petrangelo, Carmelo Musumeci, Alex Merlim, Gabriel Motta e Cristopher Cutrupi. Jogaram ainda Gennaro Galletto, Lorenzo Etzi, Gabriel Pazetti, Antonino Isgrò, Francesco Liberti, Enrico Donin e Marcelo Padilha.



Selecionador: Massimiliano Bellarte.







Árbitros: Rúben Santos e Miguel Castilho.



Ação disciplinar: Carmelo Musumec (30), Gabriel Pazett (35).



Assistência: Cerca de 1.300 espetadores.