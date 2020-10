Seleção portuguesa de futsal feminino empata a três golos com Espanha

O jogo foi muito equilibrado, com a Espanha a entrar melhor e a impor-se de forma autoritária, mas com Portugal a reagir bem e a reequilibrar as operações e a jogar de igual para igual com a atual campeã da Europa.



De resto, as lusas foram as primeiras a chegar ao golo, à passagem do sexto minuto, por Sara Ferreira, mas a espanholas operaram a reviravolta ainda na primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem tangencial, com dois golos, por Ale Paz e Ame.



No segundo tempo, os papéis inverteram-se, com Portugal a entrar mais incisivo na partida e a colocar-se em vantagem, com golos de Raquel Santos e Janice, mas a dois minutos do fim a Espanha repôs a igualdade por Mayte, a aproveitar uma desconcentração da equipa portuguesa.



A seleção portuguesa, que regressou aos jogos internacionais após uma paragem de oito meses devido à pandemia de covid-19, tem o segundo teste frente às espanholas marcado para quarta-feira, às 12:00.



Estes jogos de preparação frente à seleção espanhola servem para a equipa lusa ensaiar a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa, que irá decorrer entre 19 e 24 de outubro de 2021.



Nessa qualificação, a seleção portuguesa, vice-campeã da Europa e segunda classificada no ‘ranking' da UEFA, vai defrontar a Croácia, a Polónia e a Eslovénia, no Grupo 2.



A segunda edição do Europeu feminino de futsal avançou um ano no calendário, após o adiamento de várias competições por parte da UEFA no contexto da pandemia, razão pela qual a fase final do próximo Campeonato da Europa, ainda com local por definir, irá realizar-se em março de 2022.