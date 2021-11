Seleção portuguesa de futsal prepara Euro2022 com dois jogos nos Países Baixos

Estes desafios serão os primeiros dos lusos na qualidade de seleção campeã do mundo, título alcançado em 03 de outubro, na Lituânia.



No campeonato da Europa, a equipa treinada por Jorge Braz integra o Grupo A, precisamente, com os Países Baixos, a Ucrânia e o vencedor do 'play-off' entre a Sérvia e a Bielorrússia, que se realizará em 15 e 17 de novembro, em Kragujevac e em Minsk, respetivamente.



No Euro2022, que vai decorrer entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro, na Ziggo Dome, em Amesterdão, e na Martíni Plaza, em Groningen, Portugal defende o título europeu alcançado em 2018, na Eslovénia.



Nas 13 vezes em que Portugal e Países Baixos se encontraram, registaram-se triunfos dos holandeses no primeiro e último embates, em 1992 e 2015, com os lusos a ganharem as 11 partidas remanescentes.