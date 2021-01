Seleção portuguesa de judo com sete atletas no World Masters Qatar

A prova reúne os 36 melhores judocas em cada categoria, com Telma Monteiro (-57 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) à cabeça de uma seleção lusa com sete atletas ao todo: Rochele Nunes (+78 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Joana Ramos (-52 kg), Catarina Costa (-48 kg) e Anri Egutidze (-81 kg).



A prova abre o calendário da Federação Internacional de Judo e distribui 1.800 pontos aos campeões de cada peso no ‘ranking' de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021.



A seleção será comandada pelos treinadores Ana Hormigo e Pedro Soares, com as judocas Patrícia Sampaio e Maria Siderot ausentes por lesão.



"Qualquer atleta será um forte candidato ao pódio, e a equipa portuguesa terá não só como objetivo disputar medalhas, mas também amealhar pontos importantes para subir no ‘ranking'", resumiu Ana Hormigo, citada pela Federação Portuguesa de Judo.



De momento, os sete judocas convidados, assim como Patrícia Sampaio, estão em posição de apuramento para os Jogos.