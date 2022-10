Seleção portuguesa de râguebi sub-18 sagra-se vice-campeã europeia

Ao intervalo, Portugal já perdia por 20-7, apesar de um ensaio de Alfredo Almeida que colocou os ‘lobos’ na frente (7-3), aos 11 minutos, e na segunda parte não conseguiu travar o avolumar do resultado conseguido pela seleção anfitriã.



Portugal alcançou a final do Campeonato da Europa de sub-18, em Tbilissi, após eliminar a Alemanha (52-3), nos quartos de final, e superar a Espanha no desempate por pontapés aos postes (4-3), após uma meia-final que terminou empatada (21-21).



A seleção portuguesa volta, desta forma, a terminar o Europeu sub-18 em segundo lugar, um ano após o mesmo desfecho, quando perdeu a final, também com a Geórgia, por 27-0.