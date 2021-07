Seleção portuguesa de sub-19 empata com Dinamarca na 4 Nations Cup de andebol

As duas seleções tinham vencido os anteriores encontros, Portugal com 34-22 a Israel e 29-26 à Sérvia, e Dinamarca com 31-30 à Sérvia e vitória decidida por 15-0 com Israel, devido ao cancelamento do jogo.



A Federação de Andebol de Portugal (FAP) explicou que em caso de empate no jogo "a Dinamarca tinha vantagem, devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos, mas que era de apenas um golo".



"Hoje, defrontámos, provavelmente, o adversário mais difícil deste torneio, tivemos bastantes dificuldades no início do jogo e durante toda a primeira parte", considerou o selecionador Carlos Martingo, num jogo que Portugal perdia ao intervalo por 17-13.



A seleção irá disputar em agosto, na Croácia, o grupo D do Europeu de sub-19, com Áustria, Croácia e França.



"O jogo de hoje com a Dinamarca serve-nos de barómetro. Percebemos que ainda nos falta alguma intensidade defensiva e até agosto teremos que ratificar alguns aspetos, com um foco maior na defesa", disse ainda o treinador, citado pela assessoria da FAP.