Seleção portuguesa de voleibol recebe campeão olímpico Brasil na Liga das Nações

Será a estreia de Portugal no novo modelo, a Liga das Nações, 'herdeira' da Liga Mundial, após a seleção nacional ter garantido o lugar ao vencer no final da Volleyball Challenger Cup 2018 a República Checa por 3-1 (18-25, 25-22, 25-19 e 25-16).



Em junho, a equipa das 'quinas' recebe uma etapa com Brasil (1.º do 'ranking' mundial), Sérvia (11.ª) e China (20.ª), mas antes fará a estreia na Argentina, de 31 de maio a 02 de junho.



Nesse país da América do Sul, os portugueses defrontam argentinos, canadianos e búlgaros.



De seguida viajará para a Rússia, onde, de 07 a 09 de junho, defronta a seleção local, campeã em título da Liga das Nações, Estados Unidos, e Itália, vice-campeã olímpica.



Esta fase preliminar termina na Alemanha, de 28 a 30 de junho, com Portugal a defrontar o Japão, Polónia e a equipa germânica.



A Liga das Nações, que terá a sua segunda edição, é disputada por 16 seleções, 12 fixas e quatro 'desafiadoras': este ano com Portugal, Canadá, Bulgária e Austrália.



A última classificada destas seleções desce à Golden League, sendo substituída pela vencedora da Challenger Cup, um torneio que qualifica o vencedor para a próxima edição da Liga das Nações como equipa desafiadora.



A competição decorre em duas fases. Uma preliminar, organizada em 'poules' de quatro equipas ao longo de cinco semanas, que qualifica para uma final as cinco primeiras da classificação geral e o organizador da fase final.



Na etapa decisiva as seis equipas são divididas em grupos de três, com os dois primeiros de cada a apurarem-se para as meias-finais.