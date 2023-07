Depois das derrotas com Polónia (81-63) e Finlândia (89-77), as lusas estiveram na frente do marcador durante quase toda a partida, mas um triplo concretizado pelas transalpinas a um segundo do final, ditou o desaire pela margem mínima.



Clara Silva, com 11 pontos, Sofia Sousa (nove) e Ana Pinheiro (oito) foram as jogadoras em evidência no conjunto luso.



No domingo, a seleção portuguesa irá lutar pelo 15.º lugar com a República Checa.