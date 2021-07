Seleção portuguesa vence Moçambique (8-3) antes do Mundial de futebol de praia

A equipa orientada por Mário Narciso entrou forte e cedo se colocou na frente do marcador, por Von, logo aos quatro minutos, com Rúben Brilhante a aumentar dois minutos volvidos e Fábio Costa a marcar um golaço, o terceiro, no seu regresso à seleção, com um remate forte e colocado, aos nove.



O quarto golo surgiu de uma combinação entre Belchior e Rúben Brilhante, com este a bisar na partida, à passagem do minuto 15, mas a seleção africana reduziu aos 17, por Arroz, para 4-1.



No segundo período, Pedro Marques estreou-se da melhor forma com a 'camisola das quinas', na sequência de um grande golo, aos 21 minutos, mas Moçambique fez dois golos seguidos, aos 23 e 24, novamente por Arroz e por Rachide, respetivamente, antes de Von bisar, aos 31, e de fazer um 'hat-trick' aos 33'.



No terceiro período houve apenas um golo, para Portugal, aos 49 minutos, por Rodrigo Pinhal.



No final da partida, o selecionador Mário Narciso mostrou-se satisfeito: "Foi um bom teste. No Mundial vamos apanhar uma equipa africana, o Senegal, e Omã, ambas com estilos semelhantes. Foi um jogo para preparar esses dois embates. Defrontámos aqui um adversário que taticamente tem algumas lacunas e que assenta o seu jogo no lado físico e nos duelos. É isso que vamos enfrentar no Mundial e, por isso, foi um bom jogo".



Na fase de grupos do Mundial, que se realiza entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo, a seleção portuguesa vai defrontar as congéneres de Omã, Senegal e Uruguai, viajando para a Rússia a 15 de agosto.