Seleção sub-20 de râguebi eliminada nas meias-finais do Europeu

A seleção portuguesa sub-20 de râguebi foi hoje eliminada nas meias-finais do Campeonato da Europa do escalão, que decorre em Praga, após perder com os Países Baixos por 23-13.

Ao intervalo, Portugal perdia por 20-10, apesar de um ensaio de Mateus Ferreira, transformado por Manuel Vareiro, que converteu ainda uma penalidade, uma vez que os neerlandeses responderam com duas penalidades e dois ensaios transformados.



Na segunda parte, Vareiro ainda reduziu com uma penalidade, mas os Países Baixos repuseram a diferença e o resultado não voltou a alterar-se.



Portugal vai, assim, disputar o terceiro lugar no domingo frente à equipa derrotada no confronto entre a Bélgica e a Ligue AURA, uma seleção regional francesa convidada pela Rugby Europe para disputar a competição.