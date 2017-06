Selecionador assume jornada "agridoce" nos Europeus de maratonas em canoagem

Lusa 30 Jun, 2017, 18:45 | Outras Modalidades

"Foi um dia agridoce. Conseguimos mais uma medalha, a tal que nos faz atingir o nosso objetivo mínimo de três pódios, de uma embarcação que não esperávamos, a C1 sub-23. Porém, também algumas das nossas apostas não obtiveram o desempenho que contávamos, nomeadamente a C2 júnior", justificou.



Em declarações à agência Lusa, Rui Câncio elogiou o desempenho de Sérgio Maciel em sub-23, que valeu a terceira medalha de bronze nos Europeus para Portugal, e revelou surpresa pelo sétimo lugar da C2 de Duarte Silva e Rui Matos, sendo que o primeiro tinha sido campeão da Europa em 2016, na altura em equipa com Ricardo Coelho.



Na quinta-feira, Portugal tinha garantido dois bronzes, ambos por juniores da 'casa', do CN Ponte de Lima, nomeadamente Duarte Silva em C1 e Rita Fernandes em K1.



Para sábado, destaca "todas as atenções" para José Ramalho, que procura o quinto título europeu absoluto, que seria o quarto consecutivo.



"Todas as atenções estão obviamente viradas para o José Ramalho, mas deposito igualmente esperanças numa boa prova de Rui Lacerda em C1", completou.



Rui Lacerda, de Ponte de Lima, procura o primeiro pódio sénior em C1, depois de ter sido campeão da Europa sub-23 em 2013 e 2014, anos em que foi bronze mundial.



Os europeus de maratonas juntam cerca de 300 canoístas de 23 países.