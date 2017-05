Selecionador chinês de ténis de mesa acusado de dívidas a um casino

Lusa 30 Mai, 2017, 09:48 | Outras Modalidades

A Federação de Ténis de Mesa da China deciciu suspender Kong Linghui depois de o hotel Marina Bay Sands ter reclamado uma dívida de um milhão de dólares (cerca de 720.000 euros), verba que o hotel terá emprestado ao técnico para jogar no seu casino.



Segundo a federação, a atitude de Linghui, que já negou a dívida, "é uma séria violação" ao código disciplinar do organismo e pediu ao técnico para regressar imediatamente ao país e deixar seleção feminina, que se encontra a disputar os Mundiais da modalidade, em Dusseldorf, Alemanha.



Na rede social chinesa Weibo, o bicampeão olímpico negou ter jogado no casino e que, na altura, estava em Singapura com a família e amigos.



Por seu lado, a Administração Geral dos Desportos da China já anunciou que abriu um inquérito e reafirmou que manterá "tolerância zero" a atitudes que violem a ética ou as normas desportivas.



Kong Linghui sagrou-se campeão olímpico nos Jogos Atlanta1996 (pares) e Sydney2000 (singulares).