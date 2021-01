Selecionador de basquetebol chama 17 jogadoras para tentar presença no Euro2021

O selecionador português de basquetebol feminino, Ricardo Vasconcelos, convocou hoje 17 jogadoras para as duas últimas jornadas de apuramento para o campeonato europeu da modalidade, que decorrerão no início de fevereiro, em Matosinhos.