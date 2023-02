Selecionador de râguebi define encontro com Roménia como "chave" do Europeu

“Para nós é o jogo chave porque, vencendo, podemos disputar a meia-final em casa e ter uma boa oportunidade de nos qualificarmos para a final. Neste novo formato [do Europeu], é o jogo chave”, reiterou o treinador francês.



Portugal e Roménia, com duas vitórias nos dois primeiros encontros do Grupo B, já estão apurados para as meias-finais, mas disputam, no Estádio do Restelo, o primeiro lugar, que confere o direito de jogar essa eliminatória em casa, frente ao segundo classificado do Grupo A.



Nos últimos dois anos, Portugal perdeu os dois encontros de qualificação para o Mundial com os ‘carvalhos’ (28-27 em Lisboa e 37-27 em Bucareste), mas o selecionador acredita que, desta vez, tem as ‘armas’ necessárias para vencer.



“Temos de ser mais consistentes e mostrar o mesmo que no Dubai, ter mais força mental para controlar o final do jogo ou, se não o pudermos controlar, ter forças para aguentar o jogo e tomar as decisões certas, como no final do jogo com os Estados Unidos [na repescagem para o Mundial]”, apontou Lagisquet.



Para o técnico, “na primeira derrota” sofrida com os romenos, Portugal fez “o mais difícil, que era perder”, cometendo “uma série de erros incrível” depois de estar a vencer por 27-14, enquanto no ano passado houve falta de profundidade “nas opções para as primeiras linhas”.



Este ano, mesmo tendo visto o talonador Mike Tadjer e o médio de formação Samuel Marques regressarem aos seus clubes, após a última vitória, na Polónia, Lagisquet acredita que Portugal está “mais forte” do que nos jogos anteriores.



“Estamos melhores, aprendemos e melhorámos muito deste então. É verdade que faltam jogadores importantes, mas temos bons jogadores que podem vencer a Roménia. A equipa tem de mostrar que tem mais capacidades do que no passado”, apontou o ‘Express de Bayonne’.



De fora fica, também, o ‘capitão’ Tomás Appleton, que se lesionou no joelho direito no final do encontro com a Polónia e não tem, ainda, uma data prevista para o regresso.



“Ainda terá de fazer mais exames. Não sei se recupera para a meia-final e a final, mas não vamos arriscar nada! Está fora deste jogo, mas o José Lima, que era para ter regressado ao clube, também ficou. Também temos o Pedro Bettencourt de volta. O Raffaele Storti também veio. Continuamos bem servidos nas linhas de três quartos”, explicou Lagisquet.



Portugal defronta a Roménia no domingo, no Estádio do Restelo, num encontro da terceira jornada do Europe Championship 2023 que irá definir o vencedor do Grupo B.



O primeiro classificado jogará as meias-finais em casa, em 04 ou 05 de março, frente ao segundo classificado do Grupo A, no qual Geórgia e Espanha também já estão apuradas e decidem no sábado, em Torrelavega, o vencedor da ‘poule’.