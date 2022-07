Selecionador de voleibol chama 15 jogadores para o Europeu de 2023

No grupo D da fase de apuramento para Europeu, Portugal vai defrontar as seleções de Montenegro, Luxemburgo e Islândia, com os jogos agendados para o período entre 3 e 21 de agosto.Os jogadores convocados vão iniciar os trabalhos de preparação em 11 de julho, em Viana do Castelo.Em 2021, a seleção nacional fez história ao qualificar-se para oitavos de final do Campeonato da Europa, competição que disputou pela segunda vez consecutiva, depois de dois anos antes também ter estado presente no Europeu.- Filip Cveticanin, AS Cannes (Fra) - Central- Miguel Sinfrónio, Leixões - Central- Phelipe Martins, VC Viana - Central- José Belo, Castêlo da Maia - Central- José Neves, Fonte do Bastardo - Distribuidor- Tiago Violas, Benfica - Distribuidor- Gil Meireles, Sporting - Libero- Ivo Casas, Benfica - Libero- Bruno Cunha, Fonte Bastardo - Oposto- Alexandre Ferreira, Woori Card (Cor) - Zona 4- André Marques, Castêlo da Maia - Zona 4- João Oliveira, Vitória de Guimarães - Zona 4- Lourenço Martins, Saint-Nazaire VBA (Fra) - Zona 4- Miguel Cunha, Vitória de Guimarães - Zona 4- Rafael Santos, Esmoriz - Zona 4